Кирилл Рассказов: «Балашиха – полностью дом «Витязя». «Авангардом» уже не пахнет, хотя в городе встречаются люди в символике»

ответил на вопрос о переезде из Подольска в Балашиху.

– Как отнеслись к переезду «Витязя» из Подольска в Балашиху?

– Скажу так: мне нравится в Балашихе, здесь все есть для хоккея.

Комфортная раздевалка, хороший дворец, люди потихонечку подтягиваются на трибуны. Хочу поблагодарить болельщиков из Подольска, они находят силы и желание приезжать сюда и нас поддерживать.

Да еще как поддерживают. Мы их слышим и ценим!

Большой минус переезда в том, что мы несколько подрастеряли армию болельщиков из Подольска, тех людей, кто всегда ходил там на матчи. А в плане хоккея в Балашихе все очень хорошо.

– В Балашихе еще витает дух ?

– Разве что только в городе встречаются люди в символике. А так я думаю, что это уже целиком и полностью дом «Витязя». «Авангардом» уже не пахнет, – сказал нападающий «Витязя».