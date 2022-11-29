Рассказов о критике центров от Терещенко: «У любого канадца в КХЛ процент вбрасываний повыше. До молодежки у нас нет обучения деталям, не учат ставить клюшку»

Теги Витязь Торпедо Алексей Терещенко Антон Курьянов Павел Дацюк Александр Свитов КХЛ Кирилл Рассказов Александр Кадейкин Хоккей

Кирилл Рассказов прокомментировал критику российских центральных нападающих.

Ранее бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко заявил, что «центральных нападающих в КХЛ просто нет!».

– Вы играете на позиции центрфорварда, считающейся дефицитной в нашем хоккее. Чувствуете себя в элитной компании?

– Нет, но я понимаю значимость этой позиции, насколько важно иметь хорошего центра в команде. Это непростая позиция, но очень интересная.

Меня пробовали убирать в край на несколько игр, но мое любимое место – в центре звена. Там всегда нужно думать, просчитывать ходы.

Российский центр на вес золота сейчас? Да, но любому центральному необходимо хорошо играть на вбрасываниях и в обороне. Мне пока себя возносить нет причин.

– Недавняя критика российских центров от Алексея Терещенко лично вас как-то задела?

– Тут момент глобальный. Вот, например, игра на вбрасываниях – это важнейшее умение для центрфорварда. А когда у нас доходит дело до отработки этого элемента? Только когда ты попадешь в молодежную команду.

До этого момента нет систематического обучения деталям, не учат, скажем, как правильно ставить клюшку на вбрасывании. Просто есть понимание, как это должно выглядеть – два игрока встают на точку, надо выиграть шайбу. А ведь это целая наука!

Мне вот только в «Торпедо» стали впервые объяснять, как ставить клюшку правильно, как коньки ставить, смотреть на партнеров и соперников. Если взять любого канадца в КХЛ, то у него будет процент вбрасываний повыше, чем у наших ребят. Наверное, они как-то с детства работают над этим компонентом. При этом и у нас есть талантливые центральные, в том числе, и по игре на точке.

Мне, например, очень нравится, как Александр Кадейкин действует, или Александр Свитов. Причем, это габаритные парни, а был вот Антон Курьянов – маленький, хитрый, в полном порядке по-своему.

У многих людей можно много чего почерпнуть интересного, и это я еще про Дацюка не сказал. Там-то просто стоишь, рот открыв, и смотришь, – сказал нападающий «Витязя».

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