Рассказов о критике центров от Терещенко: «У любого канадца в КХЛ процент вбрасываний повыше. До молодежки у нас нет обучения деталям, не учат ставить клюшку»

Кирилл Рассказов прокомментировал критику российских центральных нападающих.

Ранее бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко заявил, что «центральных нападающих в просто нет!».

– Вы играете на позиции центрфорварда, считающейся дефицитной в нашем хоккее. Чувствуете себя в элитной компании?

– Нет, но я понимаю значимость этой позиции, насколько важно иметь хорошего центра в команде. Это непростая позиция, но очень интересная.

Меня пробовали убирать в край на несколько игр, но мое любимое место – в центре звена. Там всегда нужно думать, просчитывать ходы.

Российский центр на вес золота сейчас? Да, но любому центральному необходимо хорошо играть на вбрасываниях и в обороне. Мне пока себя возносить нет причин.

– Недавняя критика российских центров от Алексея Терещенко лично вас как-то задела?

– Тут момент глобальный. Вот, например, игра на вбрасываниях – это важнейшее умение для центрфорварда. А когда у нас доходит дело до отработки этого элемента? Только когда ты попадешь в молодежную команду.

До этого момента нет систематического обучения деталям, не учат, скажем, как правильно ставить клюшку на вбрасывании. Просто есть понимание, как это должно выглядеть – два игрока встают на точку, надо выиграть шайбу. А ведь это целая наука!

Мне вот только в стали впервые объяснять, как ставить клюшку правильно, как коньки ставить, смотреть на партнеров и соперников. Если взять любого канадца в КХЛ, то у него будет процент вбрасываний повыше, чем у наших ребят. Наверное, они как-то с детства работают над этим компонентом. При этом и у нас есть талантливые центральные, в том числе, и по игре на точке.

Мне, например, очень нравится, как действует, или . Причем, это габаритные парни, а был вот Антон Курьянов – маленький, хитрый, в полном порядке по-своему.

У многих людей можно много чего почерпнуть интересного, и это я еще про Дацюка не сказал. Там-то просто стоишь, рот открыв, и смотришь, – сказал нападающий .