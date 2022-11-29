16-летний Демидов о списке лучших бомбардиров МХЛ до 17 лет: «Было бы приятно обойти Кучерова. Матчей все меньше, нужно реализовывать моменты»

16-летний рассказал о желании опередить Никиту Кучерова в списке бомбардиров до 17 лет.

Нападающий СКА-1946 забросил 11 шайб и сделал 18 результативных передач в 20 матчах Olimpbet регулярного чемпионата МХЛ.

В списке лучших бомбардиров и снайперов МХЛ до 17 лет Демидов находится на третьем месте. Впереди – Никита Кучеров и Матвей Мичков.

Чтобы догнать Кучерова, Демидову не хватает четырех очков и восьми голов. До своего 17-летия он может сыграть еще четыре матча.

– До Никиты Кучерова в топе лучших снайперов и бомбардиров до 17 лет остается совсем немного. Наверное, мотивация бешеная?

– Конечно, есть мотивация, но матчей становится все меньше, поэтому нужно чаще реализовывать свои моменты.

Может и получится выйти на второе место. Приятно было бы обойти Никиту Кучерова, – сказал Демидов.