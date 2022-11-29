Эткинсон впервые в сезоне тренировался с «Филадельфией», но играть пока не готов. Замула выйдет на матч с «Айлендерс»
Кэм Эткинсон впервые в этом сезоне тренировался с «Филадельфией», но играть пока не готов.
Нападающий еще не выходил на лед в текущем регулярном чемпионате НХЛ из-за травмы верхней части тела.
Главный тренер клуба Джон Торторелла также сообщил, что защитник Егор Замула (9 игр в сезоне, 0+2, «+1») сыграет в следующем матче.
Возможно, он заменит Энтони Деанджело, пропускавшего тренировку в понедельник по причине микротравмы.
«Флайерс» проиграли 10 матчей подряд. Следующий матч команда проведет во вторник против «Айлендерс» на своей арене.
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