Эткинсон впервые в сезоне тренировался с «Филадельфией», но играть пока не готов. Замула выйдет на матч с «Айлендерс»

Теги Филадельфия Джон Торторелла НХЛ Кэм Эткинсон Энтони Деанджело Егор Замула Хоккей

Кэм Эткинсон впервые в этом сезоне тренировался с «Филадельфией», но играть пока не готов.

Нападающий еще не выходил на лед в текущем регулярном чемпионате НХЛ из-за травмы верхней части тела. 

Главный тренер клуба Джон Торторелла также сообщил, что защитник Егор Замула (9 игр в сезоне, 0+2, «+1») сыграет в следующем матче.

Возможно, он заменит Энтони Деанджело, пропускавшего тренировку в понедельник по причине микротравмы. 

«Флайерс» проиграли 10 матчей подряд. Следующий матч команда проведет во вторник против «Айлендерс» на своей арене. 

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