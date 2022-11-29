Эткинсон впервые в сезоне тренировался с «Филадельфией», но играть пока не готов. Замула выйдет на матч с «Айлендерс»

впервые в этом сезоне тренировался с «Филадельфией», но играть пока не готов.

Нападающий еще не выходил на лед в текущем регулярном чемпионате из-за травмы верхней части тела.

Главный тренер клуба также сообщил, что защитник (9 игр в сезоне, 0+2, «+1») сыграет в следующем матче.

Возможно, он заменит , пропускавшего тренировку в понедельник по причине микротравмы.

«Флайерс» проиграли 10 матчей подряд. Следующий матч команда проведет во вторник против «Айлендерс» на своей арене.