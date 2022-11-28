«Филадельфия» вернула Замулу из АХЛ. Защитника переводили в «Лихай Вэлли» 2 раза в ноябре

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«Флайерс» объявили о возвращении российского защитника из .

22-летнего хоккеиста в ноябре 2 раза переводили в АХЛ и возвращали в НХЛ: 8 ноября его отправили в «Лихай Вэлли» в первый раз, а на следующий день он вернулся в «Филадельфию»; второй раз его перевели в состав «Фантомс» 21 ноября.

В текущем сезоне НХЛ Замула провел 9 матчей и набрал 2 (0+2) очка.