Торторелла после 10-го подряд поражения «Филадельфии»: «Не собираюсь критиковать команду. Горжусь тем, как сыграли ребята»

Теги Айлендерс Филадельфия Джон Торторелла НХЛ Хоккей

Джон Торторелла воздержался от критики после 10-го подряд поражения «Филадельфии».

«Флайерс» проиграли «Айлендерс» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ

«Сегодня я не собираюсь критиковать команду. Вы, ребята (обращаясь к журналистам – прим. Sports.ru), можете писать все, что хотите.

Я горжусь тем, как ребята сегодня сыграли. Кроме нескольких смен, в которых мы допускали ошибки. Некоторыми моментами я воодушевлен», – сказал Торторелла. 

«Филадельфия» проиграла 10 матчей подряд. Разница шайб на отрезке – 20:45

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