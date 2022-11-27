Торторелла после 10-го подряд поражения «Филадельфии»: «Не собираюсь критиковать команду. Горжусь тем, как сыграли ребята»

воздержался от критики после 10-го подряд поражения «Филадельфии».

«Флайерс» проиграли (2:5) в регулярном чемпионате .

«Сегодня я не собираюсь критиковать команду. Вы, ребята (обращаясь к журналистам – прим. Sports.ru), можете писать все, что хотите.

Я горжусь тем, как ребята сегодня сыграли. Кроме нескольких смен, в которых мы допускали ошибки. Некоторыми моментами я воодушевлен», – сказал Торторелла.

«Филадельфия» проиграла 10 матчей подряд. Разница шайб на отрезке – 20:45