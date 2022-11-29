Дебур о шайбе Робертсона «Сент-Луису»: «Меня должен был впечатлить бросок, но больше всего понравился его блок перед этим»
Питер Дебур впечатлился эпизодом с голом Джейсона Робертсона в ворота «Сент-Луиса».
Нападающий помог «Далласу» одержать победу над «Блюз» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ, забросив свою 19-ю шайбу в сезоне.
Он продлил результативную серию до 16 матчей – второй результат в истории «Далласа».
«Сказал ему, что бросок должен был бы произвести на меня чертовски сильное впечатление, но это не так.
Заблокированный им перед этим бросок меня реально впечатлил. Вот что мне больше всего понравилось», – сказал Дебур.
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