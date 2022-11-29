Робертсон – 2-й игрок в истории «Далласа» с очками в 16 матчах подряд (17+12). Рекорд – 20 игр

– 1-й игрок в техасской истории с серией из 16 матчей с очками.

23-летний форвард «Старс» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (4:1).

Он продлил свою результативную серию до 16 игр (17+12 на отрезке).

Робертсон продолжает улучшать рекорд для техасской истории клуба. В истории франшизы (с учетом достижений «Миннесоты Норт Старс») его серия – 2-я по продолжительности.

Рекорд принадлежит Брайану Беллоузу (20 игр подряд с очками, сезон-1985/86).

Всего в 23 матчах сезона у Джейсона стало 36 (19+17) очков. Он лидирует в снайперской гонке лиги.