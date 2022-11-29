Робертсон – 2-й игрок в истории «Далласа» с очками в 16 матчах подряд (17+12). Рекорд – 20 игр
Джейсон Робертсон – 1-й игрок в техасской истории «Далласа» с серией из 16 матчей с очками.
23-летний форвард «Старс» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (4:1).
Он продлил свою результативную серию до 16 игр (17+12 на отрезке).
Робертсон продолжает улучшать рекорд для техасской истории клуба. В истории франшизы (с учетом достижений «Миннесоты Норт Старс») его серия – 2-я по продолжительности.
Рекорд принадлежит Брайану Беллоузу (20 игр подряд с очками, сезон-1985/86).
Всего в 23 матчах сезона у Джейсона стало 36 (19+17) очков. Он лидирует в снайперской гонке лиги.
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