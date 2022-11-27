Хеллибак о шайбе «Далласа», когда он лежал на льду без шлема: «Судьи подвергли меня опасности. Когда с вратаря сбивают шлем, надо останавливать игру»

считает, что если вратарь теряет шлем, игру нужно останавливать сразу же.

обыграл «Старс» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате . Техасцы перевели игру в овертайм за счет двух шайб Джейсона Робертсона на 58-й и 60-й минутах.

Вторую шайбу нападающий забросил в открытые ворота, так как Хеллибак оказался на льду после удара в голову от капитана «Старс» . Шлем слетел с его головы.

Видеопросмотр показал, что причиной этого стал толчок со стороны защитника «Джетс» Джоша Моррисси. Гол был засчитан.

Сейчас правилами НХЛ остановка игры при потере вратарем шлема предусмотрена только в том случае, если у команды соперника нет возможности забить гол.

Хеллибак считает, что раз успел сделать несколько передач до голевого броска, то игра должна была быть остановлена.

«Судьи допустили ошибку. Они подвергли меня опасности. Могло произойти что-то плохое.

Все просто и ясно: когда с вратаря сбивают шлем, надо останавливать игру. Надеюсь, мы сможем изменить это правило», – сказал Хеллибак.