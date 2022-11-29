Сорокин – третья звезда недели в НХЛ. Робертсон – первая, Моррисси – вторая

назвала главных звезд очередной недели регулярного сезона.

Первой звездой прошедшей недели был признан нападающий Джейсон Робертсон. В четырех матчах он забил 6 голов и отдал два голевых паса.

Защитника Джоша Моррисси признали второй звездой. В 4 играх он забил 3 гола (2 из которых – в овертаймах) и отдал 4 голевые передачи.

Статус третьей звезды недели получил вратарь . Он провел 3 матча, в которых одержал 3 победы. Из 107 бросков он отразил 103, а один из матчей – против «Эдмонтона» – закончился для него шатаутом (3:0).