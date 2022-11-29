Сорокин – третья звезда недели в НХЛ. Робертсон – первая, Моррисси – вторая

Теги Айлендерс Даллас НХЛ Виннипег Илья Сорокин Джош Моррисси Джейсон Робертсон Хоккей

НХЛ назвала главных звезд очередной недели регулярного сезона.

Первой звездой прошедшей недели был признан нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон. В четырех матчах он забил 6 голов и отдал два голевых паса. 

Защитника «Виннипега» Джоша Моррисси признали второй звездой. В 4 играх он забил 3 гола (2 из которых – в овертаймах) и отдал 4 голевые передачи. 

Статус третьей звезды недели получил вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин. Он провел 3 матча, в которых одержал 3 победы. Из 107 бросков он отразил 103, а один из матчей – против «Эдмонтона» – закончился для него шатаутом (3:0). 

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