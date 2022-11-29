Кучеров вышел на чистое 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 34 очками. У Макдэвида 39 баллов, у Робертсона – 36

вышел на чистое 3-е место в гонке бомбардиров с 34 очками.

Форвард сегодня набрал 3 (0+3) очка в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (6:5 ОТ).

В активе россиянина стало 34 (10+24) балла в 21 матче сезона.

Он вышел на чистое 3-е место в гонке бомбардиров.

В топ-6 также входят Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 39 очков в 22 играх, 17+22), Джейсон Робертсон ( , 36 очков в 23 играх, 19+17), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 33 очка в 22 играх, 13+20), Давид Пастрняк («Бостон», 32 очка в 21 игре, 14+18) и Эрик Карлссон ( , 32 очка в 24 играх, 11+21).

Все остальные игроки набрали менее 30 очков.