Кучеров набрал 1+2 в матче с «Нэшвиллом» и делит 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 28 очками в 18 играх

набрал 1+2 с и делит 3-е место в гонке бомбардиров.

Российский форвард помог обыграть «Предаторс» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата .

На счету Кучерова стало 28 (10+18) очков в 18 играх.

На текущий момент он делит 3-е место в гонке бомбардиров с Эриком Карлссоном («Сан-Хосе») и Давидом Пастрняком («Бостон»).

Впереди идут форварды «Эдмонтона» – Коннор Макдэвид (32 очка в 18 играх) и Леон Драйзайтль (29 в 18).

Сегодня Никита (23:36, 5:27 – в большинстве, «+1») нанес 6 бросков в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.