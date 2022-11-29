Бучневич прервал серию из 6 игр с очками. У него 2 броска, 3 хита и «минус 2» в матче с «Далласом»

Теги Сент-Луис Даллас НХЛ Павел Бучневич Хоккей

Павел Бучневич прервал серию из 6 игр с очками, у него «минус 2» в игре с «Далласом».

Форвард «Сент-Луиса» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (1:4). 

На счету Бучневича 16 (6+10) очков в 17 матчах сезона.

Сегодня Павел (19:38, 1:01 – в большинстве, 0:53 – в меньшинстве, «минус 2») нанес 2 броска в створ, применил 3 силовых приема и сделал 2 перехвата. 

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