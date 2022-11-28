Готовец о «Динамо»: «Не надо пытаться быть каким-то Макдэвидом, если ты силовой игрок. Каждому нужно четко понимать свою роль»

Защитник московского назвал причины поражения от минского «Динамо».

Москвичи проиграли матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:6.

«Опять-таки, как и в прошлой игре, удаления сегодня нас подвели. Мы снова пропустили три гола в меньшинстве. Так же игровая дисциплина: мы не выполняли тренерский план. И как результат – вот так проиграли.

Что сломалось при игре в меньшинстве? Трудно так ответить, нужно смотреть и разбираться. Такие голы – в принципе все одинаковые. Может, где-то надо агрессивнее действовать со вбрасываний, быстрее накрывать игроков, пока они не встали. Это только те моменты, которые сразу приходят в голову.

Совсем перестали блокировать чужие броски, что и приводит к такому результату? Да, все верно. Нужно хотеть блокировать броски. Как сказать, для этого не нужно никакого навыка, нужно просто это хотеть, ложиться и садиться под шайбу.

Каждому игроку «Динамо» нужно задуматься над этим. Когда мы выкатываемся под бросок – мы хотим его заблокировать или просто делаем вид, что мы выкатываемся под бросок.

Все начинается от нас – от игроков. Каждому из нас нужно посмотреть в зеркало и понять, что мы делаем не так и чем мы можем помочь команде. Нужно четко понимать свою роль. И не пытаться, если ты, допустим, силовой игрок, быть каким-то Макдэвидом. Когда каждый будет выполнять задание тренера, тогда и ситуация наладится», – сказал Готовец.