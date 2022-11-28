Готовец о «Динамо»: «Не надо пытаться быть каким-то Макдэвидом, если ты силовой игрок. Каждому нужно четко понимать свою роль»
Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец назвал причины поражения от минского «Динамо».
Москвичи проиграли матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:6.
«Опять-таки, как и в прошлой игре, удаления сегодня нас подвели. Мы снова пропустили три гола в меньшинстве. Так же игровая дисциплина: мы не выполняли тренерский план. И как результат – вот так проиграли.
Что сломалось при игре в меньшинстве? Трудно так ответить, нужно смотреть и разбираться. Такие голы – в принципе все одинаковые. Может, где-то надо агрессивнее действовать со вбрасываний, быстрее накрывать игроков, пока они не встали. Это только те моменты, которые сразу приходят в голову.
Совсем перестали блокировать чужие броски, что и приводит к такому результату? Да, все верно. Нужно хотеть блокировать броски. Как сказать, для этого не нужно никакого навыка, нужно просто это хотеть, ложиться и садиться под шайбу.
Каждому игроку «Динамо» нужно задуматься над этим. Когда мы выкатываемся под бросок – мы хотим его заблокировать или просто делаем вид, что мы выкатываемся под бросок.
Все начинается от нас – от игроков. Каждому из нас нужно посмотреть в зеркало и понять, что мы делаем не так и чем мы можем помочь команде. Нужно четко понимать свою роль. И не пытаться, если ты, допустим, силовой игрок, быть каким-то Макдэвидом. Когда каждый будет выполнять задание тренера, тогда и ситуация наладится», – сказал Готовец.
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