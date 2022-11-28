Московское «Динамо» забило 2 гола минскому за 28 секунд в первом периоде. Минчане отыгрались и вышли вперед во 2-м
Московское «Динамо» забило 2 гола в ворота минского «Динамо» за 28 секунд.
Владислав Михайлов вывел москвичей вперед в первом периоде – он отличился на 08:08. На 08:36 Джордан Уил увеличил преимущество своей команды.
Позже минская команда отыгралась и вышла вперед – на 20-й минуте Артем Демков отыграл одну шайбу, позже за белорусов забили Райан Спунер и Роман Горбунов – последний сделал дубль.
Минчане ведут со счетом 4:2 после 2-го периода.
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