Московское «Динамо» забило 2 гола минскому за 28 секунд в первом периоде. Минчане отыгрались и вышли вперед во 2-м

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Московское «Динамо» забило 2 гола в ворота минского «Динамо» за 28 секунд.

Владислав Михайлов вывел москвичей вперед в первом периоде – он отличился на 08:08. На 08:36 Джордан Уил увеличил преимущество своей команды.

Позже минская команда отыгралась и вышла вперед – на 20-й минуте Артем Демков отыграл одну шайбу, позже за белорусов забили Райан Спунер и Роман Горбунов – последний сделал дубль.

Минчане ведут со счетом 4:2 после 2-го периода. 

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