Игрок минского «Динамо» ударил клюшкой по лицу партнеру. Судьи за это удалили форварда московского «Динамо», беларусы забили победный в большинстве
Игрока московского «Динамо» удалили после неосторожной игры со стороны соперника.
Форвард москвичей Иван Игумнов был удален на 2 минуты во 2-м периоде матча против минского «Динамо» (2:6). Игрока удалили при счете 2:2 за игру высоко поднятой клюшкой, но при этом он не нарушал правила – нападающего минчан Ника Меркли ударил клюшкой по лицу его партнер.
В большинстве команда из Беларуси забила третий гол, который стал победным – отличился Роман Горбунов.
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