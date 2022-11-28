Игрок минского «Динамо» ударил клюшкой по лицу партнеру. Судьи за это удалили форварда московского «Динамо», беларусы забили победный в большинстве

Игрока московского удалили после неосторожной игры со стороны соперника.

Форвард москвичей был удален на 2 минуты во 2-м периоде матча против минского «Динамо» (2:6). Игрока удалили при счете 2:2 за игру высоко поднятой клюшкой, но при этом он не нарушал правила – нападающего минчан ударил клюшкой по лицу его партнер.

В большинстве команда из Беларуси забила третий гол, который стал победным – отличился Роман Горбунов.