Кирилл Готовец: «Кудашов требует действовать максимально агрессивно, все вперед. Хартли делал примерно то же самое»

поделился впечатлениями от игры за «Динамо» под руководством .

– Как ты себя чувствуешь в команде российского специалиста? Сильно Алексей Кудашов отличается от североамериканских тренеров, с которыми ты работал ранее?

– Кардинальных отличий нет. Например, Кудашов требует от нас действовать максимально агрессивно, все вперед, везде успевать накрывать соперника. Также он уделяет много внимания всяким мелким деталям. Примерно то же самое требовал от игроков и .

Необычными для меня стали только летние сборы. Североамериканские тренеры делают упор на подготовку на льду. В зале работа небольшая. А в Бору мы начали подготовку с ежедневного бега, выполняли огромный объем работы на стадионе.

– Что тебя больше всего удивило в «Динамо»?

– Не удивило, а скорее приятно поразило. На базе в Новогорске выставлено столько маек знаменитых игроков, которые были воспитанниками «Динамо» или прошли через команду, что сразу понимаешь – ты попал в клуб с огромной историей. Это очень впечатляет.

Сразу понимаешь, что ты стал частью чего-то грандиозного, – сказал защитник .