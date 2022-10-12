«Колорадо» забрал вратаря Юнаса Юханссона с драфта отказов «Аризоны»

Юнас Юханссон вернулся в систему .

Клуб забрал вратаря с драфта отказов «Аризоны».

Напомним, Юханссон стал игроком «Койотис» 1 октября, когда команда забрала его с драфта отказов «Колорадо».

27-летний швед в прошлом сезоне провел 11 матчей в регулярном чемпионате за «Эвеланш» и «Флориду». Он отражал 85,2% бросков по своим воротам.

Всего в лиге у него 32 матча, 88,2% отраженных бросков и коэффициент надежности 3,46.