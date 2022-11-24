Кудашов – журналистам после игры с минским «Динамо»: «Давайте сразу договоримся, что никаких вопросов про белорусских игроков не задавать»

попросил журналистов не задавать вопрос про белорусских игроков.

Московское «Динамо» проиграло минскому «Динамо» (3:4) на выезде в матче Фонбет чемпионата .

– Здесь комментировать особо нечего. Большое удаление сломало сегодняшнюю игру.

При игре «5 на 5» вроде бы владели преимуществом, но вот это вот удаление подломало. Все... Единственное, давайте сразу договоримся, что никаких вопросов про белорусских игроков не задавать.

– Первый и второй гол забили как под копирку – после отскока от борта на пятак. Это заготовка?

– Нет, просто отскок такой был, – сказал главный тренер .

За бело-голубых выступают четыре белорусских хоккеиста – Кирилл Готовец, Александр Скоренов, Владислав Кодола и Максим Сушко.