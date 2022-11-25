Вудкрофт о 4:3 с «Динамо»: «Ключевым моментом стало длинное большинство – мы забросили три шайбы»
Главный тренер минского «Динамо» подвел итоги матча с московским «Динамо» (4:3).
«Как мы и ожидали, была равная игра, которая решалась одной ошибкой. Мы должны были выложиться во всех компонентах на протяжении всех 60 минут. Вратари, защитники и нападающие провели отличный матч. Как я говорил утром, мы хотели забить на одну шайбу больше.
Ключевым моментом стало длинное большинство, в котором мы забросили три шайбы. Снимаю шляпу перед игроками, они провели отличную игру.
Сегодня мы порадуемся, а завтра начнем готовиться к следующей игре в Москве против «Динамо», – сказал Крэйг Вудкрофт.
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