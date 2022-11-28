Леонид Вайсфельд: «Торпедо» пока еще не готово играть с командами уровня ЦСКА и СКА»
Леонид Вайсфельд считает, что «Торпедо» сейчас не готово играть с командами уровня ЦСКА и СКА.
Нижегородская команда проиграла ЦСКА (0:4) и СКА (2:6) с общим счетом 2:10.
– Стоит ли делать серьезные выводы по крупным поражениям «Торпедо» от ЦСКА и СКА?
– Это был хороший тест для «Торпедо».
Я смотрел обе игры, и у меня такое впечатление, что они пока еще не готовы играть с командами такого уровня, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.
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