Мамин о 2:6 от СКА: «Хорошая команда отличается тем, что может сделать правильные выводы после поражения. С «Торпедо» мы показали другой хоккей»

подвел итоги выездной серии ЦСКА.

– Для ЦСКА выездная серия получилась непростой: победа и поражение. В крайней игре с «Торпедо» (4:0) тебе удалось отличиться – что можешь сказать об этой поездке?

– Да, тяжелая серия получилась. Было болезненное поражение от СКА (2:6), но хорошая команда тем и отличается, что может сделать правильные выводы после поражения. Я думаю, мы их сделали и показали уже другой хоккей.

– После матча в Нижнем Новгороде ты подарил клюшку болельщице на трибунах. Как разглядел этот баннер «Не хочу IPhone, хочу клюшку»?

– В третьем периоде на видеокуб вывели эту девушку с плакатом. Я прочитал, мне понравилась эта надпись – оригинально. После игры решил подарить клюшку.

– Впереди двухматчевая домашняя серия – первый соперник «Витязь». В прошлой игре контролировали ход встречи, но позволили сопернику сравнять счет. На какие ошибки указали после того матча?

– В прошлой игре с вели 3:1, но на последних минутах пропустили две шайбы. Не думаю, что расслабились. Наверное, нужно было сыграть холоднокровнее. Допустили пару грубых ошибок, но, опять же, уже разобрали. Надеюсь, что больше таких моментов, когда упускаем преимущество, не будет.

– С «Авангардом» всегда очень принципиальные игры получаются. Было два финала, в прошлом сезоне упорные матчи. Текущий сезон «Авангард» начал неудачно, сейчас набирают очки, была смена тренера – какой на твой взгляд будет матч в среду?

– Матчи с всегда получаются интересными, тяжелыми. Несмотря на то, на каком месте идет команда. Мне всегда с ними нравится играть. Жду интересной, классной игры, которая понравится и нам и болельщикам, – сказал нападающий ЦСКА.