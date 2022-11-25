Андрей Коваленко о 0:4 в матче «Торпедо» – ЦСКА: «Иногда поражения для становления молодой команды даже более полезны, чем победы»

оценил поражение «Торпедо» от (0:4).

«Считаю, что иногда поражения для становления молодой команды даже более полезны, чем победы. Встреча с ЦСКА, вероятно, из этой оперы. Армейцы сыграли на классе, забили простые голы с набросами и добиваниями, а затем прагматично свернулись. У хозяев были шансы и моменты, чтобы зацепиться за результат, но очень сильно сыграл вратарь Шарыченков.

Не сомневаюсь, что тренерский штаб внимательно проанализирует эту игру и покажет молодежи, что нужно подправлять и в каком направлении расти. Это понимают и болельщики на трибунах. Несмотря на 0:4, Нижний все 60 минут поддерживал свою команду. Такая атмосфера – едва ли не главный показатель игры «Торпедо» в этом сезоне.

Пресса в этом сезоне по делу хвалит и работу тренерского штаба во главе с Ларионовым, у команды свой стиль, который соответствует традициям нашего хоккея и который любят болельщики», – сказал олимпийский чемпион.