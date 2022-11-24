Сергей Федоров: «Ларионов – величайший игрок, на примере которого мне посчастливилось учиться хоккею»

прокомментировал победу над со счетом 4:0.

– Рад реакции наших игроков на то, что в Питере у нас не все получилось. Точнее, в первом питерском периоде, потому что во втором мы заиграли так, как можем и как хотим.

Сегодня был очень интересный для нас противник. С такими соперниками мы не часто встречаемся. Нижний здорово играл с шайбой. У команды было преимущество в первом периоде. Мы попросили ребят сыграть от обороны, без шайбы, сдержать напор.

Первые десять минут первого периода были очень важными для нас. Наших ребят – с победой. Сыграли и по месту, и по счету. Третий период показал, что у нас есть жилка, когда мы с шайбой играем так же хорошо, как и без шайбы.

Нашу команду – с победой, болельщикам – спасибо за поддержку. В этой поездке мы получили очень богатый опыт. Возвращаемся домой, готовимся.

– Вы сказали, что ЦСКА сыграл от обороны, хотя все привыкли видеть команду мощной атакующей машиной. Можно ли сказать, что залог победы был как раз в несвойственной манере игры?

– «От обороны» – это громко сказано. Мы никогда не играем от обороны. Я говорил про первые десять минут, в которые мы понимали, что соперник владеет шайбой лучше, чем мы.

Они были быстрее, шайба шла вперед, и нам пришлось сыграть строго, быть на своих местах, выводя шайбу как можно быстрее. Вот это я имел в виду.

никогда не играет от обороны, но бывают моменты в матчах, когда мы должны уважать напор соперника и понимать, что он делает. И строить от этого свою тактику.

– Сегодня была дуэль двух величайших центральных нападающих российского хоккея Сергея Фёдорова и , которые вместе выигрывали Кубки Стэнли. Для вас этот матч был особенным?

– Если говорить официально, думаю, Игорь Николаевич со мной согласится, что эта игра – не о нас, а о наших подопечных, которым мы хотели бы передать тот опыт, который был приобретен в наших карьерах. У нас он был просто уникальным.

А чисто по-человечески, я рад что так получилось и рад таким судьбоносным решениям, благодаря которым я и Игорь Николаевич возглавили команды . У нас была тяжелая и длинная карьера в качестве игроков. Но судье было угодно, чтобы мы зашли в тяжелую тренерскую профессию.

После игры я рад был видеть Игоря Николаевича. Это величайший игрок, на примере которого мне посчастливилось учиться хоккею. Это правда. Когда в 16 лет ты имеешь такой опыт, это невероятно.

Я благодарен своим родителям, судьбе и удаче, что мне посчастливилось в свое время попасть в ЦСКА и оправдать надежды. После завершения карьеры хоккеиста я анализировал свой опыт и то, как все сложилось.

Я очень благодарен Игорю Николаевичу и всем тем хоккеистам ЦСКА, с которыми мне посчастливилось очутиться в одной команде. Все это навевает очень много чувств. Я благодарен судьбе, что все в итоге там получилось, – сказал главный тренер ЦСКА.