Разин об игре «Северстали»: «Большинство ребят ждет, что кто-то за них забьет, сделает результат. В психологии надо добавлять»

высказался после матча против (1:2).

«Уже какую игру проигрываем в одну шайбу. К ребятам претензий нет по игре, по самоотдаче. Шайба ходит и моменты есть, и атакуем много, но, к сожалению, в плане психологии проигрываем.

Хотелось бы, чтобы каждый из ребят взял на себя роль лидера. К сожалению, большинство ждет, что кто-то за них забьет, кто-то выйдет и сделает результат. В плане психологии надо, конечно, добавлять», – сказал главный тренер .

«Северсталь» проиграла 4 из 5 последних матчей