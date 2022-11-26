Разин об игре «Северстали»: «Большинство ребят ждет, что кто-то за них забьет, сделает результат. В психологии надо добавлять»
Андрей Разин высказался после матча против «Авангарда» (1:2).
«Уже какую игру проигрываем в одну шайбу. К ребятам претензий нет по игре, по самоотдаче. Шайба ходит и моменты есть, и атакуем много, но, к сожалению, в плане психологии проигрываем.
Хотелось бы, чтобы каждый из ребят взял на себя роль лидера. К сожалению, большинство ждет, что кто-то за них забьет, кто-то выйдет и сделает результат. В плане психологии надо, конечно, добавлять», – сказал главный тренер «Северстали».
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