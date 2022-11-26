Кравец о 2:1 с «Северсталью»: «11 минут меньшинства за 2 периода. Какая атака? Тут как бы тебе не накидали полную кошелку!»
Михаил Кравец прокомментировал победу в матче против «Северстали» (2:1).
«Сегодня мы первую игру проводили на выезде. Просили ребят с первых смен выйти и играть на пределе своих возможностей, потому что «Северсталь» быстрая, активная. Это не получилось.
Хорошо, что во втором периоде перестроились, сразу с первой смены начали играть активно, быстро забили два года. Но, к сожалению, эти удаления… Уходит темп, игроки устают, нарушается баланс игры. Было тяжело.
Такая победа тоже нужна, чтобы понимать, что надо игры начинать с первой смены. Мало забиваем? У нас за два периода 11 минут меньшинства. Какая тут атака, какие голы? Тут как бы тебе не накидали полную кошелку!» – сказал главный тренер «Авангарда».
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