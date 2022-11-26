Кравец о 2:1 с «Северсталью»: «11 минут меньшинства за 2 периода. Какая атака? Тут как бы тебе не накидали полную кошелку!»

прокомментировал победу в матче против (2:1).

«Сегодня мы первую игру проводили на выезде. Просили ребят с первых смен выйти и играть на пределе своих возможностей, потому что «Северсталь» быстрая, активная. Это не получилось.

Хорошо, что во втором периоде перестроились, сразу с первой смены начали играть активно, быстро забили два года. Но, к сожалению, эти удаления… Уходит темп, игроки устают, нарушается баланс игры. Было тяжело.

Такая победа тоже нужна, чтобы понимать, что надо игры начинать с первой смены. Мало забиваем? У нас за два периода 11 минут меньшинства. Какая тут атака, какие голы? Тут как бы тебе не накидали полную кошелку!» – сказал главный тренер .