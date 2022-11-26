Илья Иванцов: «Нравится, что в «Северстали» разрешают играть и допускать ошибки. Тебя поругают, но в следующем матче ты опять выйдешь»

Илья Иванцов поделился впечатлениями от игры за «Северсталь».

– Что можете сказать про хоккей, в который играет «Северсталь»?

– Мне нравится, что тут разрешают играть в хоккей и допускать ошибки. За них тебя поругают, но не сделают ничего серьезного, как во многих других клубах КХЛ, и в следующей игре ты опять выйдешь.

В «Северстали» дают играть, держать шайбу, обыгрывать, распасовывать, а не просто закидывать в зону. В КХЛ многие команды держат шайбу, мне это очень нравится, – сказал 19-летний нападающий «Северстали».