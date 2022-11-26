Гусев о возвращении в СКА: «Мы все время были на связи. Когда поступило конкретное предложение, долго не раздумывал»

высказался касательно возвращения в СКА.

– Легко ли далось вам возвращение в Петербург?

– Мы с клубом все время были на связи. Когда поступило конкретное предложение от СКА, долго не раздумывал. Решение принял быстро.

– В чем секрет быстрого набора формы после долгой паузы без официальных матчей?

– Я уже проходил это в прошлом году. Сейчас было намного проще – знал, к чему и как себя готовить. Так что много времени на то, чтобы прийти в тонус не понадобилось.

– В первом же матче после возвращения вы установили рекорд СКА по набранным очкам. Когда узнали, что это исторический момент?

– Еще в прошлом сезоне в плей-офф знал, что иду на рекорд. Тогда побить достижение не получилось, наверстал сейчас. Будем двигаться дальше.

– Испытали от рекордного набранного балла особенные эмоции, раз знали о рекорде заранее?

– В моменте была важна конкретная заброшенная шайба. Но я знал, что этот гол – 371-й набранный балл и это рекорд. Достижение приятное. Не зря я столько играл и играю в команде. Важное событие.

– Быстро влились в коллектив после возвращения в СКА?

– В любом случае в каждой игре все больше втягиваешься в процесс, вливаешься в команду, отыгрываешь какие-то новые эпизоды. Нужно просто работать, улучшать свою игру.

– Команда сильно поменялась за то время, что вы были вне клуба?

– Многое уже по-другому. Но ведь можно сказать, что я и не уходил. Просто пропустил предсезонку. Понятно, что есть изменения, есть новые игроки. Вдаваться в подробности изменений не буду. Надеюсь, что это перемены в лучшую сторону. Самое главное, чтобы были победы. Будем над этим работать.

– Изменения больше коснулись вектора игры или тренировок?

– Больше изменений в рабочих моментах. Состав поменялся, у всех свои функции. В том числе и у меня. Когда меняются хоккеисты, игра тоже меняется. Концепция разрабатывается в зависимости от состава, – сказал нападающий.