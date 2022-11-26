НХЛ. «Рейнджерс» против «Эдмонтона», «Вашингтон» в гостях у «Нью-Джерси», «Питтсбург» примет «Торонто»
«Рейнджерс» примут «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Каролина» примет «Калгари», «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси» на выезде, «Питтсбург» будет противостоять «Торонто».
Матч «Нэшвилл» – «Коламбус» перенесен из-за прорыва водопровода на арене «Предаторс».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 ноября, 21.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 27 ноября, 00.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 27 ноября, 02.30, «FLA Live Arena»
- Дата проведения
- 27 ноября, 03.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 27 ноября, 03.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 27 ноября, 03.30, «UBS Arena»
- Дата проведения
- 27 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 27 ноября, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 27 ноября, 06.00, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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