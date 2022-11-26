НХЛ. «Рейнджерс» против «Эдмонтона», «Вашингтон» в гостях у «Нью-Джерси», «Питтсбург» примет «Торонто»

примут «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Каролина» примет «Калгари», сыграет с на выезде, будет противостоять .

Матч «Нэшвилл» – «Коламбус» перенесен из-за прорыва водопровода на арене «Предаторс».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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