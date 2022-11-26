НХЛ. «Рейнджерс» против «Эдмонтона», «Вашингтон» в гостях у «Нью-Джерси», «Питтсбург» примет «Торонто»

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«Рейнджерс» примут «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Каролина» примет «Калгари», «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси» на выезде, «Питтсбург» будет противостоять «Торонто»

Матч «Нэшвилл» – «Коламбус» перенесен из-за прорыва водопровода на арене «Предаторс». 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Рейнджерс – Эдмонтон
Дата проведения
26 ноября, 21.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Калгари
Дата проведения
27 ноября, 00.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Сент-Луис
Дата проведения
27 ноября, 02.30, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Торонто
Дата проведения
27 ноября, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Вашингтон
Дата проведения
27 ноября, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Филадельфия
Дата проведения
27 ноября, 03.30, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Коламбус 0:0 (:)
Дата проведения
27 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Даллас
Дата проведения
27 ноября, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Ванкувер
Дата проведения
27 ноября, 06.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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