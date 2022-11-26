«Ипотека». Кочетков ответил на вопрос о том, какие траты планирует после подписания нового контракта с «Каролиной»
Петр Кочетков ответил на вопрос о том, какие траты планирует после подписания контракта с «Каролиной».
Вратарь «Харрикейнс», подписавший новое соглашение с клубом на 4 года со средней зарплатой 2 миллиона долларов в год, ответил на вопросы журналистов с помощью партнера по команде Андрея Свечникова.
Свечников (переводит вопрос журналиста): Ты подписал контракт, на что думаешь первым делом потратить деньги? Я сказал там, родителям отдам.
Кочетков: Ипотека (оба смеются).
Свечников: Ипотека? Что, так и сказать? Cover the mortgage («На покрытие ипотеки», общий смех).
Отметим, что соглашение вступит в силу, начиная со следующего сезона.
Кочетков отбил 38 бросков «Бостона» из 41, потерпев 4-е поражение подряд (3 из них – в овертайме)
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