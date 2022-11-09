Макдэвид забросил 14 шайб в 14 матчах сезона НХЛ и лидирует в гонке снайперов. Хорват – 2-й с 12 голами в 13 играх

Коннор Макдэвид забросил 14 шайб в 14 матчах сезона и лидирует в гонке снайперов.

Форвард забросил очередную шайбу в игре регулярного чемпионата с «Тампой» (3:2).

В 14 матчах сезона у него 29 (14+15) очков. Он лидирует в бомбардирской гонке с преимуществом в 3 балла над партнером по команде Леоном Драйзайтлем.

В гонке снайперов на 2-м месте идет капитан Бо Хорват с 12 голами в 13 играх. Третье место делят защитник Эрик Карлссон (10 шайб в 14 играх) и форвард Габриэль Виларди (10 шайб в 15 играх).