Макдэвид забросил 14 шайб в 14 матчах сезона НХЛ и лидирует в гонке снайперов. Хорват – 2-й с 12 голами в 13 играх
Коннор Макдэвид забросил 14 шайб в 14 матчах сезона и лидирует в гонке снайперов.
Форвард «Эдмонтона» забросил очередную шайбу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:2).
В 14 матчах сезона у него 29 (14+15) очков. Он лидирует в бомбардирской гонке с преимуществом в 3 балла над партнером по команде Леоном Драйзайтлем.
В гонке снайперов на 2-м месте идет капитан «Ванкувера» Бо Хорват с 12 голами в 13 играх. Третье место делят защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон (10 шайб в 14 играх) и форвард «Лос-Анджелеса» Габриэль Виларди (10 шайб в 15 играх).
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