Кузнецов о межсезонье: «В США намного комфортнее тренироваться. В Челябинске – туда, сюда сходи, и лето пролетает»

Форвард объяснил, почему летом не прилетал из США в Россию.

«Да, я здесь остался. Хотел, чтобы дети английский подучили. И здесь намного комфортнее тренироваться, готовиться, потому что в Челябинск приезжаешь – туда, сюда сходи, и лето пролетает.

И у нас ребенку паспорт продлить надо было, когда ей пять лет было, а мы забыли про это. Собрались домой вроде, думали ехать – а у дочери паспорта не было, просроченный. И еще два месяца заняло, чтобы паспорт вернуть. В конце плюнули: ладно, здесь останемся. Тем более в том году здесь тоже много был, готовился и довольно-таки хорошо в сезоне себя чувствовал. Это тоже фактор немаловажный», – сказал Кузнецов.