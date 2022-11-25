Третьяк о России U25 и Кубке Первого канала: «Фокусируем внимание на главной команде. Собирать игроков на две сборные было бы непростой задачей»

высказался о проведении Кубка Первого канала.

«Кубок Первого канала – наш предновогодний турнир. В этом году он станет юбилейным, 55-м в истории. Матчи традиционно будут показаны на Первом канале, мы фокусируем внимание на нашей главной команде – национальной сборной России.

От идеи выставить еще одну, молодую сборную «Россия 25» мы вынуждены сейчас отказаться. Плотный график игр в национальном чемпионате, Матч звезд КХЛ, на это все наложились эпидемия вируса во многих командах – собирать игроков на две сборные было бы очень непростой задачей. При этом часть ребят из RU25 сыграют за национальную команду.

От проекта RU25 мы, конечно, не отказываемся, болельщики увидят нашу звездную сборную в мае.

Впервые в истории хоккея в рамках нашего праздника мы проведем международный турнир в новом, но уже очень популярном формате «3 на 3». Помимо трех сборных-участниц Кубка Первого канала, в нем сыграет сборная Китая. Обычно в пятницу на нашем турнире выходной, но в этот раз болельщики увидят сразу несколько классных матчей с морем атак, комбинаций и, конечно, голов», – сказал президент .