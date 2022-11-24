Никита Щитов: «Не думаю, что «Салавату» нужны трансферы. Сейчас и усиливаться некем, рынок пуст»

Никита Щитов поделился мыслями о ситуации в «Салавате Юлаеве».

Клуб проиграл шесть матчей подряд.

– Я уже на протяжении нескольких лет замечаю, что в ноябре у «Салавата Юлаева» бывают такие спады. Однако с начала декабря и до конца сезона он снова играет хорошо.

Команда играющая и, думаю, будет снова показывать свой хоккей. Возможно, соперники изучили тактику тренерского штаба «Салавата», когда команда идет на раскат всей пятеркой. Уфимские хоккеисты делают друг другу передачи перед синей линией противника, и может случиться перехват и игрок противоположной команды убегает в контратаку.

Но, думаю, тренеры «Салавата Юлаева» имеют в своем запасе еще несколько раскатов и выйдут из этого положения. До перерыва у команды очень серьезные соперники – «Автомобилист», «Металлург», «Трактор», «Барыс», «Авангард», «Сибирь», все конкуренты по Востоку. Мне самому интересно, как «Салават» выйдет из этой ситуации, тем более что времени на отдых сейчас практически нет.

– По поводу «Салавата» приходится слышать, что команде нужны трансферы, усиление.

– Не думаю, что команде нужны трансферы. Сейчас и усиливаться некем. Да и зачем? Надо играть своими ресурсами, есть фарм-клуб. В «Салавате» собраны хорошие хоккеисты, и новые трансферы ни к чему.

Я не сторонник изменений в коллективе, все уже притерлись друг к другу. Если вводить кого-то в состав, то очень хорошего игрока, а все знают, что рынок пуст, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.