Игорь Захаркин: «Средний возраст успешного хоккеиста сдвигается. Игроки относятся к своему телу как к инструменту, больше следят за питанием»

считает, что средний возраст успешных хоккеистов сдвигается.

«Конечно, сейчас средний возраст успешного хоккеиста сдвигается. Более возрастные хоккеисты способны показывать хоккей хорошего качества. Но я думаю, что все равно в среднем лучший возраст от 24 до 32-33 лет.

Это пик. Но есть исключения. Есть хоккеисты, которые демонстрируют выдающиеся результаты в более молодом возрасте; есть те, кто в более зрелом возрасте выходит на свой максимум.

В целом, я думаю, возраст все равно отодвигается, потому что хоккеисты становятся более профессиональными, больше следят за питанием, за индивидуальной подготовкой. Хоккеисты относятся к своему телу как к инструменту, который необходим для того, чтобы продлить свою жизнь в хоккее», – сказал бывший тренер сборной России.