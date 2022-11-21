Захаркин об Овечкине: «Не думаю, что рекорды довлеют над игроками «Вашингтона» и становятся главной темой в раздевалке»

Игорь Захаркин высказался о погоне за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории (789 шайб). Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

«Я больше чем уверен, что за этими рекордами больше следит пресса, болельщики, нежели игроки в клубе и сам Саша. Бесспорно, что главным для Александра будет являться именно выигрыш команды, командные достижения, а не его личные. Но, поскольку рекорды Александра являются эпохальными, конечно, определенный психологический пресс существует.

В такой ситуации тренеры, руководство клуба пытаются снизить градус напряжения, потому что для всех, бесспорно, главное – это достижения команды.

То, что при этом у Александра как игрока «Кэпиталс» есть возможность побить рекорды и добиться индивидуальных выдающихся показателей, – это другая история, особенно для болельщиков . Они свидетели исторического хоккейного события и могут думать: «Не получается у команды, но зато есть лидер, который устанавливает такой выдающийся результат».

Я не думаю, что эти рекорды довлеют над игроками и становятся главной темой для обсуждения в раздевалке. Там больше идет разбор игровых моментов и поиск возможностей, как улучшить игру и результат», – сказал бывший тренер сборной России.