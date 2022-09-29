Крикунов об игре Шипачева: «Может, «Ак Барс» просто не его команда. Хотя тренеры вроде нащупали неплохое звено в последних матчах»

поделился мнением об игре за «Ак Барс».

– Может, «Ак Барс» просто не команда Шипачева. Хотя в последних матчах тренеры вроде нащупали неплохое звено, где играют Вадим, Кагарлицкий и Петров.

Смотрел матч казанцев с уфимцами, чего‑то у них там получается. Петров он такой, немножко на Яшкина похож по манере игры, такой же мощный, лезет на пятак. Если его правильно в этом звене использовать, все у них нормально будет.

– Удивляюсь, что у Шипачева большинство не идет. Ведь в последние годы он как раз в неравных составах зарабатывал массу очков. Что изменилось?

– Там еще и от партнеров многое зависит. Допустим, Кагарлицкий никогда с первой игры здорово играть не начинал. Ему примерно месяц нужно, чтобы втянуться. Вот в последней игре он проснулся – и пас отдал хороший, и гол забил с передачи Шипачева. Так что они уже вроде заиграли, – сказал бывший главный тренер сборной России.