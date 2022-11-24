«Торонто» выменял защитника Тимминса у «Аризоны» на фоне травм Райлли, Броди и Маззина. Он играл за бывший клуб Дубаса в OHL

выменял защитника у «Аризоны» на фоне травм в обороне.

«Лифс» совершили сделку с «Койотис», в рамках которой отдали 22-летнего форварда Кертиса Дугласа (13 матчей в АХЛ в этом сезоне, 0+1).

Канадский клуб столкнулся с серией травм в линии обороны – выбыли Морган Райлли (пропустит как минимум 10 игр из-за травмы колена), Ти Джей Броди (травма косой мышцы) и Джейк Маззин (травма шейного отдела позвоночника, следующий осмотр – в феврале).

24-летний Тимминс провел в общей сложности 41 матч в при 7 (0+7) очках и 8 минутах штрафа. В текущем сезоне выходил на лед в 2 играх.

Его односторонний контракт с кэпхитом 850 тысяч долларов действует до конца текущего сезона.

Примечательно, что в юниорской лиге Онтарио он играл за клуб «Су Грейхаундс», где ранее работал генменеджер «Торонто» (хотя непосредственно там они не пересекались).

Одним из партнеров Тимминса в сезоне-2017/18 был нынешний защитник «Лифс» Расмус Сандин.