Батрак об «Ак Барсе»: «Игра никак не меняется, матч со СКА – просто одна победа на эмоциях. Надо убирать кого-то влиятельного – тренерский штаб или лидеров»

Артем Батрак высказал мнение относительно результатов .

«Когда «Ак Барс» выиграл у СКА, я сразу сказал, что это совсем не выход из кризиса. Это просто одна победа. У них уже было так, что «Салават Юлаев» обыграли в «Зеленом дерби», но продолжения не случилось. Победили СКА на эмоциях, и еще команда из Санкт-Петербурга неидеально играет.

Игра против «Авангарда»: неплохие десять минут первого периода, но все равно соперник был интереснее во всем матче. В Омске «Ак Барс» сильно заиграл в атаке только после того, как пропустил первую шайбу. Отыгрались, но не без ошибки вратаря «Авангарда» Василия Демченко.

Со стороны игра «Ак Барса» не меняется никак. Отдельные матчи удается выигрывать за счет мастерства отдельных хоккеистов, в том числе Александра Радулова, к которому претензий не так много.

Не собираюсь спорить с Олегом Знарком, что команда может хорошо период отыграть, но этого мало. Лучше два периода или три, и желательно постоянно.

Смотрю на «Ак Барс» и вижу, что там что-то не так с настроением в коллективе. Убрали хоккеистов, которые не играют – Даниила Тарасова и Максима Чудинова, но, ребята, это не так работает.

Надо убирать или менять кого-то более влиятельного. Либо тренерский штаб, либо лидеров. В «Ак Барсе» требуется кардинальное решение, а косметический ремонт не поможет.

Еще такой нюанс. Капитан – , также говорят, что им может быть . Кроме того, с нашивкой иногда выходит . Но капитан должен быть всегда один», – сказал комментатор «КХЛ ТВ».