Андрей Коваленко об игре сына: «Есть эпизоды, когда он пытается сыграть излишне красиво и делает лишнюю передачу»

высказался об игре своего сына форварда .

– Ваш сын с 23 очками (9+14), набранными в 26 матчах чемпионата, установил сезонный рекорд.

– Николай, что меня радует, абсолютно командный игрок, который индивидуальные достижения отодвигает на второй план. Тренерский штаб ему доверяет, а игровое время надо оправдывать результатом.

Николай много работает, в основном выигрывает борьбу, есть спортивная злость. Месяц назад ему исполнилось 23 года, отличный возраст, когда уже имеется какой-то багаж, но все еще впереди. Мне кажется, игровой стиль нынешнего «Торпедо» Николаю и другим молодым игрокам отлично подходит, все в их руках.

– В чем сыну нужно добавлять?

– В первую очередь это подскажет Игорь Николаевич [Ларионов]. Если вы спрашиваете мое мнение, то с детства Николай получает радость от игры, причем красивый пас приносит ему особое удовольствие. На мой взгляд, есть эпизоды, когда он пытается сыграть излишне красиво и делает лишнюю передачу. Не нужно забывать, что на табло в хоккее отражаются все-таки не пасы, а голы, они и приносят команде очки, – сказал олимпийский чемпион.