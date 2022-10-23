Коваленко о 3:2 с «Куньлунем»: «Очень много нереализованных моментов. Счет должен был быть другой»

подвел итоги матча с (3:2).

«Отличная игра получилась, за исключением первого периода, где не играли в свой хоккей. Но тренерский штаб нам подсказал в перерыве, и мы начали играть в свой атакующий, где-то даже в наглый хоккей. Второй и третий периоды сыграли уже хорошо.

Очень много нереализованных моментов, думаю, счет должен был быть другой. А то, что соперник сегодня дерзил, так они за это и удалялись, что нам на руку. В большинстве играть лучше.

В игре вообще не нужно поддаваться на провокации. Есть такие игроки, есть такие команды, это всегда так было. Наказывать надо заброшенными шайбами. А после игры, кулаками не машут.

Видели сегодня на матче парень предложение руки и сердца сделал своей девушке. Круто! От всей команды желаем счастья им. Пусть будет для них наша победа хорошей приметой!

Спасибо болельщиками за поддержку. Как всегда было ярко!» – сказал нападающий .