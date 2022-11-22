Форвард «Торпедо» Коваленко набрал 23 очка в 26 матчах, установив личный рекорд результативности в КХЛ

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Николай Коваленко установил личный рекорд результативности за сезон.

Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Нападающий «Торпедо» забросил шайбу в пустые ворота в третьем периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:1).

Таким образом, на счету 23-летнего хоккеиста стало 23 (9+14) очка в 26 играх чемпионата.

Его прежним достижением было 22 (10+12) балла в 54 играх регулярного чемпионата-2019/2020 в составе «Локомотива».

Коваленко перешел в «Торпедо» из «Ак Барса» в прошедшем межсезонье.

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