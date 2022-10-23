Николай Коваленко о UFC: «Я люблю смотреть бои. Обидно было за Петра Яна вчера. Ислам Махачев – молодец»

Теги Торпедо UFC КХЛ Петр Ян Николай Коваленко Ислам Махачев Хоккей

Николай Коваленко сообщил, что любит смотреть бои UFC.

«Смотрел ли вчера турнир UFC? Да, обидно было за Петра Яна. Ислам Махачев – молодец.

Заряжают ли бои эмоционально? Я люблю смотреть бои. Они непросто руками машут», – сказал нападающий хоккейного клуба «Торпедо».

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