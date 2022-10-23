Николай Коваленко о UFC: «Я люблю смотреть бои. Обидно было за Петра Яна вчера. Ислам Махачев – молодец»
Николай Коваленко сообщил, что любит смотреть бои UFC.
«Смотрел ли вчера турнир UFC? Да, обидно было за Петра Яна. Ислам Махачев – молодец.
Заряжают ли бои эмоционально? Я люблю смотреть бои. Они непросто руками машут», – сказал нападающий хоккейного клуба «Торпедо».
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