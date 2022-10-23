Николай Коваленко о UFC: «Я люблю смотреть бои. Обидно было за Петра Яна вчера. Ислам Махачев – молодец»

сообщил, что любит смотреть бои UFC.

«Смотрел ли вчера турнир UFC? Да, обидно было за Петра Яна. Ислам Махачев – молодец.

Заряжают ли бои эмоционально? Я люблю смотреть бои. Они непросто руками машут», – сказал нападающий хоккейного клуба .

Махачев – чемпион UFC, но что дальше? Бой с Волкановски (лучшим в лиге), переход в новый вес и Конор

«Мне жаль Яна, его обокрали дважды подряд»: Петр проиграл хайповому О’Мэлли, и это – грандиозный судейский произвол