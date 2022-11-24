Ларионов после 0:4 от ЦСКА: «Торпедо» пошло на риск: 5 игрокам обороны было менее 19 лет. Не так плохо мы сыграли, чтобы винить себя во всем»

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Игорь Ларионов поделился мыслями после поражения от ЦСКА со счетом 0:4.

– Хочу поблагодарить наших ребят за то, что не бросили весла и не перестали грести в третьем периоде. Но, к сожалению, не смогли создать впереди более креативных подход в плане завершения. Такие матчи бывают. Нужно через это пройти, пережить и двигаться дальше.

– Казалось, что команда играет до конца. Была куча моментов. Чего не хватило?

– Хочется понять, чего не хватило. Потому что когда есть моменты, когда ты лезешь из кожи и создаешь то, что ты можешь создать через не могу… Скорее всего, в такие моменты не хватает свежести в завершении. Когда уходит свежесть, когда не хватает маленьких нюансов, ты теряешь ту уверенность, которая у нас была. Это первое впечатление.

Мы понимали, что сегодня важный матч. Они все важные, но мы были в трех очках от соперника. При этом мы пошли на риск, поставив молодую оборону: 5 игрокам защиты было менее 19 лет. Это тот элемент, который дает понять: всплываешь ты или тонешь… Сегодня ребята выдержали экзамен, но не до конца. Хотелось, чтобы исход был другим.

Были моменты, которые могли перевернуть матч и сделать его более интересным. К сожалению, этого не произошло. Двигаемся дальше. Будем искать возможности кого-то подтянуть, кому-то дать отдохнуть, кому-то чуть больше дать поработать.

Команда – это организм, в котором все 20 человек находятся в одной лодке, но все при этом в разное время находятся на пике формы. Кто-то – наверху, кто-то – внизу.

В этом и заключается коллектив, когда появляются люди, способные за собой повести и решить исход матча. Сегодня старались все, но не получилось завершение.

– Если говорить о ритме плей-офф, это хорошая проверка. Сегодня – ЦСКА, послезавтра – СКА. Где будете черпать силы, чтобы не было этого эффекта усталости?

– Здесь вопрос заключается в психологии. Это очень важный элемент нашей команды. Очень важно провести правильно эти полтора дня.

Я сказал ребятам, что мы не можем сейчас сесть в угол, опустить голову и переживать. Мы не так плохо играли сегодня, чтобы посыпать голову пеплом и винить себя во всем. Эта игра дала нам пищу для размышлений, рассказала о моментах, которые мы можем улучшить.

Я сказал ребятам, что нужно отдохнуть, сделать необходимые медицинские процедуры. Завтра – новый день, а в субботу нужно выходить и провести свой лучший матч. Потому что при такой аудитории, при такой поддержке и при таком ажиотаже в городе и регионе не должно быть никакого стресса и испуга.

Такие матчи дарят возможность получать удовольствие от того опыта, который ты приобретаешь. При всем стрессе подобных игр ты понимаешь цену ошибки, но знаешь, что имеешь на нее право.

Как и право на импровизацию и те ходы, которые могут застать соперника врасплох. Эти элементы мы пытаемся ребятам дать и вложить, чтобы они могли делать те вещи, которых сами от себя не ожидают, – сказал главный тренер «Торпедо».

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