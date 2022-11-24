Агент Кочеткова: «Все стороны довольны условиями 4-летнего соглашения. Переговоры с «Каролиной» пришли быстро и хорошо»

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Агент Петра Кочеткова прокомментировал подписание нового соглашения с «Каролиной».

Российский вратарь продлил договор с «Харрикейнс» на четыре года со средней зарплатой два миллиона долларов.

«Безусловно, Петр рад подписанию нового контракта с «Каролиной». Все стороны довольны условиями этого четырехлетнего соглашения. Что касается самих переговоров, то все прошло быстро и хорошо», – сказал Дэн Мильштейн.

В нынешнем сезоне Кочетков провел 5 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,22 шайбы и отражая 90,8% бросков.

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