Агент Кочеткова: «Все стороны довольны условиями 4-летнего соглашения. Переговоры с «Каролиной» пришли быстро и хорошо»

Агент Петра Кочеткова прокомментировал подписание нового соглашения с «Каролиной».

Российский вратарь продлил договор с «Харрикейнс» на четыре года со средней зарплатой два миллиона долларов.

«Безусловно, Петр рад подписанию нового контракта с «Каролиной». Все стороны довольны условиями этого четырехлетнего соглашения. Что касается самих переговоров, то все прошло быстро и хорошо», – сказал .

В нынешнем сезоне Кочетков провел 5 матчей в регулярном чемпионате , пропуская в среднем 2,22 шайбы и отражая 90,8% бросков.