Генменеджер «Каролины» о Кочеткове: «Верим, что у него блестящее будущее. Рады наблюдать за тем, как он продолжает расти»
Генеральный менеджер «Каролины» поделился мнением о Петре Кочеткове.
Ранее стало известно, что клуб НХЛ продлил контракт с вратарем на 4 года и 8 млн долларов.
«Петр был чрезвычайно стабилен как в «Каролине», так и в «Чикаго Вулвс» с момента приезда в Северную Америку в прошлом сезоне.
Мы верим, что у него блестящее будущее в наших воротах, и мы рады наблюдать за тем, как он продолжает расти как личность и игрок», – сказал Дон Уодделл.
Комментарии