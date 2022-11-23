Генменеджер «Каролины» о Кочеткове: «Верим, что у него блестящее будущее. Рады наблюдать за тем, как он продолжает расти»

Генеральный менеджер «Каролины» поделился мнением о .

Ранее стало известно, что клуб продлил контракт с вратарем на 4 года и 8 млн долларов.

«Петр был чрезвычайно стабилен как в «Каролине», так и в «Чикаго Вулвс» с момента приезда в Северную Америку в прошлом сезоне.

Мы верим, что у него блестящее будущее в наших воротах, и мы рады наблюдать за тем, как он продолжает расти как личность и игрок», – сказал .