Генменеджер «Каролины» о Кочеткове: «Верим, что у него блестящее будущее. Рады наблюдать за тем, как он продолжает расти»

Теги Каролина Дон Уодделл НХЛ Петр Кочетков Хоккей

Генеральный менеджер «Каролины» поделился мнением о Петре Кочеткове.

Ранее стало известно, что клуб НХЛ продлил контракт с вратарем на 4 года и 8 млн долларов.

«Петр был чрезвычайно стабилен как в «Каролине», так и в «Чикаго Вулвс» с момента приезда в Северную Америку в прошлом сезоне.

Мы верим, что у него блестящее будущее в наших воротах, и мы рады наблюдать за тем, как он продолжает расти как личность и игрок», – сказал Дон Уодделл.

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