Брылин о матче с «Торонто»: «Все голы «Нью-Джерси» отменены по правилам. Шайба, попавшая в ворота от движения коньком, не засчитывается»

считает, что все голы «Нью-Джерси» в матче с «Торонто» были отменены по правилам.

Судьи отменили три гола «Девилс» в матче с «Лифс» (1:2). После третьей незасчитанной шайбы болельщики «Нью-Джерси» забросали лед посторонними предметами.

«Все голы отменены по правилам. По поводу последнего гола: если посмотреть в книге правил, там говорится, что шайба, попавшая в ворота от любого движения коньком, не засчитывается, даже если она попадает туда от чужого или своего игрока, либо от судьи.

Но там шайба летела не в ворота, а двигалась поперек их и оказалась в воротах от конька игрока . Ситуация там была неординарной, так как если бы шайба не попала в конек игроку соперника, то наш хоккеист точно бы замкнул такую передачу на дальней штанге»», – сказал тренер «Нью-Джерси».

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