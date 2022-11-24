Попугаев о переходе в СКА: «Буду делать все, чтобы стать эффективным, приносящим пользу игроком»
Никита Попугаев высказался касательно своего перехода в СКА из «Сочи».
– Василий Глотов незадолго до вас тоже перешел в СКА из «Сочи» и стал успешным востребованным нападающим. Вы планируете так же?
– Да, конечно. Любой игрок стремится к своему высшему уровню. Буду работать и делать все для того, чтобы стать эффективным, приносящим пользу для команды игроком.
– В обоих матчах за СКА вас ставили в бригаду большинства. Как вы оцениваете такое доверие?
– Очень приятно получать игровую практику в большинстве. Надо оправдывать это доверие, реализовывать лишнего.
– Вы несколько лет провели в североамериканских лигах. Не жалеете, что уезжали? Возможно, лучше было бы повариться здесь?
– К сожалению, здесь мне не давали должного развития. Поэтому пришлось уехать, чтобы попробовать свои силы там. Ни в коем случае не жалею, я получил там много опыта – как человеческого, так и игрового. Ни о чем не жалею, – сказал нападающий СКА.
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