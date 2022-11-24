Попугаев о переходе в СКА: «Буду делать все, чтобы стать эффективным, приносящим пользу игроком»

высказался касательно своего перехода в СКА из «Сочи».

– Василий Глотов незадолго до вас тоже перешел в СКА из «Сочи» и стал успешным востребованным нападающим. Вы планируете так же?

– Да, конечно. Любой игрок стремится к своему высшему уровню. Буду работать и делать все для того, чтобы стать эффективным, приносящим пользу для команды игроком.

– В обоих матчах за СКА вас ставили в бригаду большинства. Как вы оцениваете такое доверие?

– Очень приятно получать игровую практику в большинстве. Надо оправдывать это доверие, реализовывать лишнего.

– Вы несколько лет провели в североамериканских лигах. Не жалеете, что уезжали? Возможно, лучше было бы повариться здесь?

– К сожалению, здесь мне не давали должного развития. Поэтому пришлось уехать, чтобы попробовать свои силы там. Ни в коем случае не жалею, я получил там много опыта – как человеческого, так и игрового. Ни о чем не жалею, – сказал нападающий .