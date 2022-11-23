Ротенберг о 81-м номере Попугаева: «Я играю под ним, когда есть возможность. Может, есть связь, но лучше спросить у Никиты»

высказался о том, как вписался в состав СКА.

В 2 матчах за клуб из Санкт-Петербурга экс-форвард «Сочи» не набрал очков.

– Никита Попугаев провел первые матчи за СКА под вашим 81-м номером. Он такой талантливый, что вы не пожалели свой номер? Насколько он вписался?

– Да, я играю под этим номером, когда у меня есть возможность, но это команда. Хоккеист выбирает любой номер. Возможно, есть связь, но это лучше спросить у Никиты. Для нас главное смотреть не на номер, а на то, как он играет. Он может играть еще лучше. Сегодня Попугаев сыграл здорово: бился, много силовых, много бросков.

Он подходит под нашу систему – это агрессивный хоккеист. Если смотреть на его судьбу – он получил шанс и очень ценит это. Бывают такие ситуации в жизни, когда человек проходит через серьезные сложности и они делают его сильнее.

Он вернулся в хоккей, мы этому очень рады. Никита помог нам. Будем работать и тренироваться. Желаем всем удачи и хотим, чтобы каждый наш хоккеист добавил, – сказал главный тренер СКА после матча с ЦСКА (6:2).