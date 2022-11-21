Аликин, Эберт и Гончарук – лучшие игроки недели в КХЛ

определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан ( ), одержавший 2 победы в 3 матчах недели. Он отразил 96,7% бросков при коэффициенте надежности 0,97. В матче с «Трактором» (2:0) Аликин сыграл на ноль и повторил клубный рекорд в КХЛ по сухим матчам.

Лучшим защитником стал Ник Эберт ( ), набравший 4 (2+2) очка в 3 играх. Эберт не завершил ни одного матча с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». На его счету также 1 заблокированный бросок и 1 отбор шайбы. Его гол в матче с «Барысом» стал победным.

Лучшим нападающим признан Сергей Гончарук ( ), забросивший 4 шайбы в 3 матчах. Его голевая серия в настоящий момент составляет 6 игр. На его счету также 1 силовой прием, 1 заблокированный бросок и 1 отбор шайбы. Его гол в матче с «Куньлунем» стал победным.